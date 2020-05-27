Пляжі в Києві 1 червня не відкриють: названа причина

Фото: пляж у Києві (РБК-Україна)

Пляжі мають отримати санітарні паспорти, процедура триває 7-10 днів

Купальний сезон у Києві, попри рішення КМДА про відкриття пляжів з 1 червня, затримається. Позагорати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив головний санітарний лікар столиці Олег Рубан.

За його словами, зараз Держспоживслужба і Управління з надзвичайних ситуацій ведуть обстеження 14 пляжних зон столиці. Зокрема, дна водойм та питної води. За результатами досліджень пляжам мають видати так званий "санітарний паспорт". Без нього пляжі не відкриють.

"Всі ці заходи вже розпочали, вони можуть проводитися 7-10 днів. Тому можемо говорити, що у найбільш перспективному варіанті відкриття пляжів відбудеться у 7-10 числах", - заявив Рубан.

Що стосується лабораторного випробування води у водоймах, зокрема, у Дніпрі, то відповідні заміри будуть зроблені пізніше.

"Тому що воду у водойомі можна випробовувати лише після температури 17-18 градусів. Сьогодні ця температура складає 13-14 градусів. Тоді ми зможемо провести лабораторне дослідження води і піску, а також питної води у фонтанчиках. Тоді можемо говорити про відкриття пляжів у офіційному режимі", - додав лікар.

У КП "Плесо" у коментарі РБК-Україна зазначили, шо підготовка пляжів до купального сезону йде в активному режимі.

"Наразі ми чекаємо офіційного повідомлення і роз’яснення від КМДА та від санітарного лікаря міста Києва", - повідомили у прес-службі "Плесо".

Нагадаємо, у рамках пом’якшення карантину київська влада заявила про відкриття з 1 червня шкіл, ТРЦ та фітнес-центрів, пляжі та зони відпочинку біля води у списку не значилися.

Незважаючи на це, у КП "Плесо" заявили, що пляжі з 1 червня все ж відкриють.

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Автор: Роман Калиниченко