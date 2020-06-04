ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пляжи на Азовском море будет патрулировать Нацгвардия

Новости » Общество     04.06.2020 - 14:49
Пляжи на Азовском море будет патрулировать Нацгвардия
Фото: пляж (РБК-Украина)

Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона

Из-за ослабления карантинных ограничений в Украине усилят патрулирование прибрежных зон вблизи Азовского моря. В частности, будут контролировать пляжи в Мариуполе и некоторых населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщил заместитель командира воинской части Сергей Загреба, наряды Нацгвардии усиливают патрулирование прибрежных зон из-за того, что количество отдыхающих на пляжах увеличивается.

"С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали пункты питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", - сказал заместитель.

Таким образом военные и полиция будут контролировать пляжи Мариуполя, Ялты, Мелекина и Белосарайской Косы. Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.

В Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что все отдыхающие на пляжах должны соблюдать дистанцию минимум два метра, регулярно мыть руки, чихать только в одноразовую салфетку или в изгиб локтя. Вместе с тем персонал пляжей должен будет работать в масках. Также в Минздраве не рекомендуют людям из группы риска (пожилым и с хроническими заболеваниями) посещать прибрежных зон и зон отдыха.

Отметим, за нарушение карантина, в зависимости от дальнейших последствий, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, купальный сезон в Киеве задержится, несмотря на решение КГГА об открытии пляжей с 1 июня.

Также с 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины НацгвардияАзовохранапляж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь