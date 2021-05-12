На пляже в Кирилловке нашли мину 

В Запорожской области спасатели изъяли мину в Кирилловке. Снаряд нашли на пляже на берегу Черного моря.
Так, 11 мая группа разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Запорожья изъяла и уничтожила противотанковую мину ТМ-42 времен прошлых войн.
Спасатели напоминают гражданам о правилах провождения при обнаружении подозрительных предметов, а также о том, что нужно быть крайне осторожными во время проведения земельных работ.
Ваши действия после обнаружения подозрительного предмета:
Напомним, недавно в Одессе на газовой трубе многоквартирного дома обнаружили гранату.
Ранее в Винницкой области во время обследования территории парковой зоны обнаружили более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.