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На пляже в Кирилловке нашли мину 

Автор: РБК-Украина

В Запорожской области спасатели изъяли мину в Кирилловке. Снаряд нашли на пляже на берегу Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, 11 мая группа разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Запорожья изъяла и уничтожила противотанковую мину ТМ-42 времен прошлых войн.

Спасатели напоминают гражданам о правилах провождения при обнаружении подозрительных предметов, а также о том, что нужно быть крайне осторожными во время проведения земельных работ.

Ваши действия после обнаружения подозрительного предмета:

  • прекратить любые работы в районе опасного места;
  • ни в коем случае не двигать подозрительный предмет;
  • организовать охрану опасного места;
  • не допускать посторонних лиц, особенно детей, к находке, пока не прибыли специалисты;
  • ни в коем случае не передвигать, не нагревать, не разбирать опасный предмет.

Напомним, недавно в Одессе на газовой трубе многоквартирного дома обнаружили гранату.

Ранее в Винницкой области во время обследования территории парковой зоны обнаружили более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

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