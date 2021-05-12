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На пляжі в Кирилівці знайшли міну 

Автор: РБК-Україна

У Запорізькій області рятувальники вилучили міну в Кирилівці. Снаряд знайшли на пляжі на березі Чорного моря.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, 11 травня група розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Запоріжжя вилучила та знищила протитанкову міну ТМ-42 часів минулих війн.

Рятувальники нагадують громадянам, що про правила проводження при виявленні підозрілих предметів, а також про те, що потрібно бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

  • припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
  • в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
  • організувати охорону небезпечного місця;
  • не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
  • ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі на газовій трубі багатоквартирного будинку виявили гранату.

Раніше у Вінницькій області під час обстеження території паркової зони виявили більше 700 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

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