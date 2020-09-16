На пляжах Киева не рекомендуют купаться

Фото: пляж (РБК-Украина)

В Киеве накануне завершился купальный сезон, в связи с чем спасатели закончили сезонную работу. Местные власти настоятельно советуют отдыхать на пляжах без купания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 15 сентября спасатели Kyiv Lifeguard Service завершили сезонную работу на муниципальных пляжах до следующего года. Киевлянам и гостям города рекомендовано посещать официальные пляжи только как зоны отдыха.

Также в ведомстве отмечают, что за летний сезон лайфгарды КП "Плесо" на водных объектах Киева спасли 84 человека. Чаще всего чрезвычайная ситуация возникала на фоне употребления алкогольных напитков и купания в не предназначенных для этого местах. Средний возраст спасенных - 27 лет.

Напомним, в первую неделю сентября в Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться из-за активного цветения воды в Днепре.

Также ранее РБК-Украина писало, что в конце августа в Запорожье запретили купаться на всех городских пляжах.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения отметили, что морская вода на пляжах Одесской области пригодна для купания.