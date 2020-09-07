В Киеве запретили купаться на всех городских пляжах

В Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться. Причиной этому стало активное цветение воды в Днепре, а также осадки.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".
По состоянию на 7 сентября "красные флаги" получили пляжи:
"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 03.09.20. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", - отметили коммунальщики.
Ранее РБК-Украина писало, что в конце августа в Запорожье также запретили купаться на всех городских пляжах.
Также в Министерстве здравоохранения отметили, что морская вода на пляжах Одесской области пригодна для купания.