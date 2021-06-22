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На пляжі в Одеській області стався зсув грунту. Під завалами можуть бути люди

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Одеська область, Вівторок 22 червня 2021 17:56
На пляжі в Одеській області стався зсув грунту. Під завалами можуть бути люди Фото: зсув грунту в Одеській області (od.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На чорноморському курорті в селі Лебедівка в Одеській області на пляжі стався зсув грунту. Рятувальники розбирають завали, оскільки під ними можуть перебувати люди.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Повідомляється, що сьогодні в другій половині дня надійшло повідомлення від поліції про те, що на березі моря біля села Лебедівка поруч з базою відпочинку стався зсув грунту. За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися люди.

На місці рятувальники встановили, що стався обвал грунту заввишки 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів.

"На місці події виявлено речі відпочиваючих. Інформація про можливих постраждалих перевіряється. Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки та 40 осіб", - йдеться в повідомленні.

Фото: зсув грунту в Одеській області (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Тернополі під час земляних робіт в траншеї глибиною близько 3 метрів стався обвал ґрунту, в результаті чого загинула одна людина.

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Одеса зсув пляж
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