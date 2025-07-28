Пляшка в руках - уже штраф? Поліція нагадала, де розпивати алкоголь заборонено

Патрульна поліція Харківської області нагадала, що розпивати алкогольні напої у громадських місцях в Україні - заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Де розпиття алкогольних напоїв - під забороною

У поліції нагадали, що за розпивання алкоголю в громадських місцях українцям можуть виписати штраф.

Так, розпивати алкогольні напої в Україні заборонено:

на вулиці;

на тротуарах;

у парках та скверах;

на зупинках громадського транспорту;

на вокзалах;

в аеропортах;

на станціях метро;

на спортивних і дитячих майданчиках;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів.

Коли та якими штрафами можуть карати українців

Згідно з інформацією патрульної поліції, адміністративна відповідальність в Україні передбачена:

за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях;

за перебування у п'яному вигляді в громадських місцях.

Про це йдеться у статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді".

Такі правопорушення тягнуть за собою:

або попередження;

або накладення штрафу - від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 85 гривень).

Якщо ті самі дії були вчинені повторно впродовж року після застосування заходів адміністративного стягнення, громадян можуть покарати більшим штрафом - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 гривень).

"Будьте свідомими та поважайте оточуючих", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)