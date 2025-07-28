Бутылка в руках - уже штраф? Полиция напомнила, где распивать алкоголь запрещено
Патрульная полиция Харьковской области напомнила, что распивать алкогольные напитки в общественных местах в Украине - запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
Где распитие алкогольных напитков - под запретом
В полиции напомнили, что за распитие алкоголя в общественных местах украинцам могут выписать штраф.
Так, распивать алкогольные напитки в Украине запрещено:
- на улице;
- на тротуарах;
- в парках и скверах;
- на остановках общественного транспорта;
- на вокзалах;
- в аэропортах;
- на станциях метро;
- на спортивных и детских площадках;
- в транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров.
Когда и какими штрафами могут наказывать украинцев
Согласно информации патрульной полиции, административная ответственность в Украине предусмотрена:
- за распитие алкогольных напитков в общественных местах;
- за пребывание в пьяном виде в общественных местах.
Об этом говорится в статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде".
Такие правонарушения влекут за собой:
- либо предупреждение;
- либо наложение штрафа - от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 85 гривен).
Если те же действия были совершены повторно в течение года после применения мер административного взыскания, граждан могут наказать большим штрафом - от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 гривен).
"Будьте сознательными и уважайте окружающих", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему украинцы просили изменить надписи на алкогольных товарах.
Кроме того, мы объясняли, какие штрафы могут выписать за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним украинцам.
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