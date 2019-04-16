Пловец Романчук установил новый рекорд Украины

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золото на турнире Swim Open Stockholm 2019, проплыв дистанцию 800 м вольным стилем за 7,42:49. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Национального олимпийского комитета Украины.

Этот результат стал не только рекордом соревнований, но и новый рекордом Украины - предыдущий также принадлежал Романчуку. Он его установил на чемпионате Европы-2018 в Глазго (7:42.96 минуты), а теперь снял с него 0,47 секунды.

Еще один украинец Сергей Фролов на соревнованиях Swim Open Stockholm

финишировал 4, уступив Романчуку 7,44 секунд.

Отметим, что Романчук и Фролов уже выполнили нормативы для участия в Олимпийских играх в Токио.

Напомним, в прошлом году Романчук стал чемпионом мира на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем.