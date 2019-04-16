Плавець Романчук встановив новий рекорд України

Український плавець Михайло Романчук виграв золото на турнірі Swim Open Stockholm 2019, пропливши дистанцію 800 м вільним стилем за 7,42:49. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Національного олімпійського комітету України.

Цей результат став не тільки рекордом змагань, а й новий рекордом України - попередній також належав Романчуку. Він його встановив на чемпіонаті Європи-2018 в Глазго (7:42.96 хвилини), а тепер зняв з нього 0,47 секунди.

Ще один українець Сергій Фролов на змаганнях Swim Open Stockholm фінішував 4, поступившись Романчуку 7,44 секунд.

Відзначимо, що Романчук і Фролов вже виконали нормативи для участі в Олімпійських іграх в Токіо.

Нагадаємо, минулого року Романчук став чемпіоном світу на короткій воді на дистанції 1500 метрів вільним стилем.