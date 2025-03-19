Плотницький повертається у збірну України: зірковий волейболіст бойкотував команду майже рік

Екс-капітан збірної України з волейболу, який з травня минулого року бойкотував національну команду, повернеться до її складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport ua .

Повернення до лав "синьо-жовтих" одного з лідерів чемпіона Італії – "Перуджі" анонсував президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

"Плотницький, правда, хоче почути відповіді на певні робочі питання. Він та інші волейболісти отримає їх перед початком зборів", – сказав Мельник.

Плотницький виступає за збірну України з 2017 року. Довгий час був беззаперечним лідером та капітаном команди. У складі "синьо-жовтих" двічі виграв "срібло" Золотої Євроліги (2021, 2023 роки), а також здобув "бронзу" Кубка претендентів-2023.

У травні 2024 року капітан разом ще з вісьмома волейболістами – Василем Тупчієм, Яном Єрещенком, Дмитром Терьоменком, Горденом Бровою, Віталієм Щитковим, Іллею Ковальовим, Тимофієм Полуяном та Владиславом Щуровим, відмовилися грати за національну команду.

Формальні причини назвались різні, зокрема, бажання відпочити після важкого сезону та травми. Але насправді гравці таким чином висловили незгоду зі звільненням попереднього наставника команди – латвійця Угіса Крастіньша та призначенням на його місце аргентинського фахівця Рауля Лосано.

Втім, і без лідерів збірна України виграла Золоту Євролігу, у фіналі здолавши збірну Хорватії. Після цього команда виступили у Кубку претендентів, де вперше в історії завоювала право грати в найпрестижнішій світовій серії – Лізі націй.

Окрім Плотницького, до складу повернуться й інші волейболісти, які не грали за неї в 2024-му. У поточному році "синьо-жовті" зіграють на двох престижних змаганнях: Лізі націй (11 червня – 20 липня) та чемпіонаті світу (12-28 вересня).

Як розповів Михайло Мельник, підготовку до Ліги націй національна команда розпочне на Хмельниччині. У зборах, які відбудуться 5-10 травня візьмуть участь гравці, які виступають у чемпіонаті України. Після цього команда відправиться на збір у польську Мелеку, котрий триватиме з 11 до 27 травня. Там до збірної приєднаються легіонери.

Перед Лігою націй "синьо-жовті" візьмуть участь у товариському турнірі, що пройде 28-31 травня в польських Катовіце та Глівіце. Суперниками підопічних Лосано стануть збірні Польщі, Німеччини та Чехії.