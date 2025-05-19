Плотницький, що відмовився від збірної України, виграв волейбольну Лігу чемпіонів

Перемога на тай-брейку

У фіналі, що проходив у польському Лодзі, "Перуджа" зійшлася з місцевим "Заверче". Матч тривав п'ять сетів і завершився перемогою італійців на тай-брейку – 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 22:25, 15:10).

Плотницький зіграв ключову роль у здобутті титулу – він набрав 18 очок, зокрема реалізував вирішальну атаку в першому сеті та відзначився трьома результативними блоками.

"Перуджа" впевнено провела сезон у ЛЧ: виграла свою групу, у чвертьфіналі обіграла інший італійський клуб – "Монцу", а в півфіналі — турецький "Халкбанк". Фінал став справжнім випробуванням, але в п'ятому сеті італійці знову довели свою силу.

Плотницький у фіналі ЛЧ (фото: x.com/SIRVolleyPG)

Італійсько-польські фінали

Цей трофей став першим в історії "Перуджі" та дебютним для Плотницького у Лізі чемпіонів. Це також друга поспіль перемога італійського клубу в турнірі: торік в ЛЧ тріумфував "Трентіно".

Загалом в останні п'ять сезонів почесний трофей неодмінно розігрують представники Італії та Польщі. До італійського дубля тричі поспіль успіх мали поляки . У італійців найбільше перемог в Лізі (Кубку) чемпіонів за всю історію – 20 виграних фіналів.

Хто такий Олег Плотницький

Уродженець Вінницької область, волейболом почав займатися у Хмельницькому. У восьмому класі переїхав до Харкова, де навчався в обласному училищі фізичної культури.

На дорослому рівні дебютував у складі тамтешньої "Юракадемії". Згодом перейшов у харківський "Локомотив", у складі якого двічі став чемпіоном України. Восени 2017-го перебрався до італійської "Монци". У сезоні-2019/20 змінив прописку в межах італійської Суперліги, переїхавши до "Перуджі". У лавах умбрійців оформив золотий дубль в сезоні-2023/24 та виграв Лігу чемпіонів-2024/25.

Зірковий гравець у складі збірної України (фото: facebook.com)

Конфлікт зі збірною України

Зірковий волейболіст виступав за збірну України з 2017 до 2023 року. Довгий час був беззаперечним лідером та капітаном команди. У складі "синьо-жовтих" двічі виграв "срібло" Золотої Євроліги (2021, 2023 роки), а також здобув "бронзу" Кубка претендентів-2023. Останній матч за збірну України провів у 2023 році – у кваліфікації на Олімпіаду в Парижі.

У травні 2024 року Плотницький разом ще з вісьмома провідними волейболістами відмовилися грати за національну команду. Формальні причини назвались різні, зокрема, бажання відпочити після важкого сезону та травми. Але насправді гравці таким чином висловили незгоду зі звільненням попереднього наставника команди – латвійця Угіса Крастіньша та призначенням на його місце аргентинського фахівця Рауля Лосано.

Втім, і без лідерів збірна України виграла Золоту Євролігу, у фіналі здолавши збірну Хорватії. Після цього команда виступила у Кубку претендентів, де вперше в історії завоювала право грати в найпрестижнішій світовій серії – Лізі націй.

Згодом більшість відмовників повернулась до складу збірної. Проте Плотницький офіційно заявив про завершення кар'єри в національній команді.

Зазначимо, що у поточному році "синьо-жовті" зіграють на двох престижних змаганнях: Лізі націй (11 червня – 20 липня) та чемпіонаті світу (12-28 вересня).