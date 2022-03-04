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Площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами. Радиационный фон в норме

Автор: Владимир Костырин

На Запорожской АЭС площадка захвачена российскими оккупантами. Оперативный персонал станции контролирует состояние энергоблоков, а также обеспечивает их эксплуатацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

"Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации - Государственная инспекция ядерного регулирования Украины", - говорится в сообщении.

В ОВА проинформировали, что оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков, а также обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.

В Госинспекции ядерного регулирования Украины заявили, что энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности станции, находятся в трудоспособном состоянии.

"Имеются повреждения устройства реакторного отделения энергоблока № 1, которые не влияют на безопасность энергоблока", - указывается в публикации.

На ЗАЭС энергоблоки № 2, 3 - отключены от сети и там производится охлаждение ядерных установок, на энергоблоке № 1 идет планово-предупредительный ремонт; на энергоблоках № 5, 6 производят охлаждение ядерных установок. Так, в работе - энергоблок №4, электрическая мощность 690 МВт.

Изменение радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.

"Активирован Информационно-кризисный штаб Госатомрегулирования. Специалисты Госатомрегулирования и ГНТЦ ЯРБ поддерживают связь с руководством Запорожской АЭС", - говорят в ГИЯР Украины.

Радиационный фон в Запорожской области по состоянию на 7 часов утра остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения, отметили в ОВА.

Так, было установлено, что радиационный гамма фон не превышает свойственный для этой территории природный фон:

  • Энергодар - 9-12 мкР/час;
  • Мелитополь - 9-12 мкР/час;
  • К-Днепровка - 11.2 мкР/час;
  • Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка - 12.5 мкР/час;
  • Пологи гамма фон 11-14 мкР/час;
  • Васильевка 16 мкР/час.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. На момент 7 утра пожар был потушен. По данным спасателей, к счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

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