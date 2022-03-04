RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Майданчик Запорізької АЕС захоплений окупантами. Радіаційний фон у нормі

Автор: Володимир Костирін

На Запорізькій АЕС майданчик захоплений російськими окупантами. Оперативний персонал станції контролює стан енергоблоків, а також забезпечує їх експлуатацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

"Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації - Державна інспекція ядерного регулювання України", - йдеться в повідомленні.

В ОВА поінформували, що оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків, а також забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.

У Держінспекції ядерного регулювання України заявили, що енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, системи та елементи, важливі для безпеки станції, перебувають у працездатному стані.

"Наявні ушкодження будови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока", - вказується в публікації.

На ЗАЕС енергоблоки № 2, 3 - відключені від мережі й там проводиться розхолодження ядерних установок, на енергоблоку № 1 йде планово-попереджувальний ремонт; на енергоблоках № 5, 6 проводять розхолодження ядерних установок. Так, у роботі - енергоблок № 4, електрична потужність 690 МВт.

Зміну радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

"Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС", - кажуть у ДІЯР України.

Радіаційний фон у Запорізькій області станом на 7 години ранку залишається без змін і не несе загрози життю та здоров'ю населення, зазначили в ОВА.

Так було встановлено, що радіаційний гамма фон не перевищує властивий для цієї території природний фон:

  • Енергодар - 9-12 мкР/год;
  • Мелітополь - 9-12 мкР/год;
  • К-Дніпровка - 11.2 мкР/год;
  • Бердянськ, Орехів, Токмак, Чернігівка, Андріївка - 12.5 мкР/год;
  • Пологи гама фон 11-14 мкР/год;
  • Василівка 16 мкР/год.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти потрапили в перший енергоблок Запорізької АЕС. На момент 7 ранку пожежа була загашена. За даними рятувальників, на щастя, жертв і постраждалих в результаті події немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСВійна Росії проти України