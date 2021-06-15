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"Площадка Януковича" в Каневе стала Центром авиации Нацполиции

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Канев, Вторник 15 июня 2021 15:28
"Площадка Януковича" в Каневе стала Центром авиации Нацполиции Фото: Центр авиационного обеспечения Национальной полиции (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На базе бывшей вертолетной "площадки Януковича" в Каневе Черкасской области построили Центр авиационного обеспечения Национальной полиции. Он будет обслуживать потребности Киевской и Черкасской областей.

Об этом в Facebook сообщил спикер МВД Украины Ярослав Тракало.

По его словам, там уже есть два ангара для обслуживания авиации и современный центр управления полетами на 225 рабочих мест. В перспективе - дополнительные помещения для бортов авиации и гостиничный комплекс для сотрудников.

Центр авиационного обеспечения Национальной полиции расположен на вертодроме "вертолетной площадки Канев" на площади 8,6 га.

"Именно на той площадке, которая была построена для обслуживания правящей верхушки времен беглеца Януковича. И которая теперь будет обслуживать потребности жителей Киевской и Черкасской областей", - добавил Тракало.

Фото: Центр авиационного обеспечения Национальной полиции (mvs.gov.ua)

На сегодня там дежурят два вертолета Airbus H145, на подходе еще два, а до конца года МВД получит еще шесть вертолетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заработала система аэромедицинской эвакуации. В целом по стране будут работать 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности.

Также сообщалось, что Национальная гвардия получит от Франции десять вертолетов Airbus.

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