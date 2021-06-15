ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Майданчик Януковича" у Каневі став Центром авіації Нацполіції

Новость на русском →
Канів, Вівторок 15 червня 2021 15:28
"Майданчик Януковича" у Каневі став Центром авіації Нацполіції Фото: Центр авіаційного забезпечення Національної поліції (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На базі колишнього вертолітного "майданчика Януковича" в Каневі Черкаської області побудували Центр авіаційного забезпечення Національної поліції. Він обслуговуватиме потреби Київської та Черкаської областей.

Про це в Facebook повідомив речник МВС України Ярослав Тракало.

За його словами, там вже є два ангари для обслуговування авіації і сучасний центр управління польотами на 225 робочих місць. У перспективі - додаткові приміщення для бортів авіації і готельний комплекс для співробітників.

Центр авіаційного забезпечення Національної поліції розташований на вертодромі "вертолітного майданчика Канів" на площі 8,6 га.

"Саме на тому майданчику, який був побудований для обслуговування правлячої верхівки часів втікача Януковича. І який тепер буде обслуговувати потреби жителів Київської та Черкаської областей", - додав Тракало.

Фото: Центр авіаційного забезпечення національної поліції (mvs.gov.ua)

На сьогодні там чергують два вертольоти Airbus H145, на підході ще два, а до кінця року МВС отримає ще шість вертольотів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запрацювала система аеромедичної евакуації. Загалом по країні працюватимуть 15 пунктів постійного базування системи авіаційної безпеки.

Також повідомлялося, що Національна гвардія отримає від Франції десять вертольотів Airbus.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міністерство внутрішніх справ України полиция вертолет
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю