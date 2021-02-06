Нацгвардия получит от Франции десять вертолетов Airbus

Фото: вертолет НГУ (.flickr.com/ng_ukraine)

Национальная гвардия Украины получит десять вертолетов Airbus Helicopters в 2021-2022. Это произойдет в рамках реализации контракта с французской компанией.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами между компанией Airbus Helicopters и госпредприятием "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-АВИА" был подписан контракт о поставке в течение 2018-2022 годов двенадцати вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии.

"В 2021-2022 гг. Нацгвардия получит 10 вертолетов и продолжит подготовку летного и инженерно-технического состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолеты оснащены двумя мощными двигателями Makila 2A, современной авионикой, новейшими системами управления полетом и системой автоматического пилотирования, системами десантирования личного состава, поиска и спасания, которые значительно снижают нагрузку на пилотов и повышают уровень выполнения задач и обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что Франция в конце 2021 года начнет поставки патрульных катеров для Украины. Катера производит компания OCEA.

Напомним, в прошлом году было ратифицировано договор с Францией о морской безопасности Украины. Согласно нему, в рамках проекта по созданию Системы охраны морских границ Украины будет закуплено 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,4 млрд гривен. При этом пять катеров должны построить на судостроительных заводах в Николаеве.