Площа пожежі в будівлі Києво-Печерської лаври становить 200 кв. м

До гасіння пожежі залучено 46 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки
У Києві станом на 19:00 14 січня площа пожежі в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирського комплексу Києво-Печерської лаври, становить 200 кв. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій столиці.
Повідомляється про часткове руйнування перекриття між другим поверхом і горищем. Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.
В даний час до гасіння пожежі залучено 46 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.
Горить Києво-Печерська Лавра. Зовсім не схоже на дим над Сікстинською капелою.Опубліковано Yuriy Lashkay Понеділок, 14 січня 2019 р.
Нагадаємо, в Києві сьогодні, 14 січня, почалася пожежа в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яке належить Києво-Печерській лаврі.
За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. На місці працює 11 одиниць пожежно рятувальної техніки і близько 44 чоловік особового складу. На даний час гасіння пожежі триває.