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Площа пожежі в будівлі Києво-Печерської лаври становить 200 кв. м

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 19:20
Площа пожежі в будівлі Києво-Печерської лаври становить 200 кв. м
Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

До гасіння пожежі залучено 46 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки

У Києві станом на 19:00 14 січня площа пожежі в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирського комплексу Києво-Печерської лаври, становить 200 кв. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій столиці.

Повідомляється про часткове руйнування перекриття між другим поверхом і горищем. Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

В даний час до гасіння пожежі залучено 46 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.

 

Горить Києво-Печерська Лавра. Зовсім не схоже на дим над Сікстинською капелою.

Опубліковано Yuriy Lashkay Понеділок, 14 січня 2019 р.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 14 січня, почалася пожежа в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яке належить Києво-Печерській лаврі.

За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. На місці працює 11 одиниць пожежно рятувальної техніки і близько 44 чоловік особового складу. На даний час гасіння пожежі триває.

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