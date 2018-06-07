Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Площадь пожара в Чернобыле уменьшилась до 0,8 га, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 11:35
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)

Продолжается тушение отдельных очагов возгорания

Площадь пожара в Чернобыле (Киевская область) уменьшилась до 0,8 га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 10 часов 7 июня продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 0,8 га", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению пожара привлечено 35 единиц техники и 150 человек.

Кроме того, сообщается, что в ходе ликвидации пожара авиация ГСЧС уже осуществила 69 сбросов (318 тонн) воды.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень радиации в пределах лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения ниже критических норм.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Пожар в Чернобыльской зоне: продолжается тушение двух очагов
Теги публикации: ГСЧС, пожар, Чернобыль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top