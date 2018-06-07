Площадь пожара в Чернобыле уменьшилась до 0,8 га, - ГСЧС

Продолжается тушение отдельных очагов возгорания

Площадь пожара в Чернобыле (Киевская область) уменьшилась до 0,8 га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 10 часов 7 июня продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 0,8 га", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению пожара привлечено 35 единиц техники и 150 человек.

Кроме того, сообщается, что в ходе ликвидации пожара авиация ГСЧС уже осуществила 69 сбросов (318 тонн) воды.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень радиации в пределах лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения ниже критических норм.