Площа пожежі у Чорнобилі зменшилася до 0,8 га, - ДСНС

Продовжується гасіння двох окремих осередків загоряння

Площа пожежі у Чорнобилі (Київська область) зменшилася до 0,8 га. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 10 годину 7 червня продовжується гасіння двох окремих осередків на загальній площі близько 0,8 га", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб.

Крім того, повідомляється, що у ході ліквідації пожежі авіація ДСНС вже здійснила 69 скидів (318 тонн) води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень радіації у межах лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження нижчий за критичні норми.