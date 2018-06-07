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Площа пожежі у Чорнобилі зменшилася до 0,8 га, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 11:35
Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)

Продовжується гасіння двох окремих осередків загоряння

Площа пожежі у Чорнобилі (Київська область) зменшилася до 0,8 га. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 10 годину 7 червня продовжується гасіння двох окремих осередків на загальній площі близько 0,8 га", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб.

Крім того, повідомляється, що у ході ліквідації пожежі авіація ДСНС вже здійснила 69 скидів (318 тонн) води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень радіації у межах лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження нижчий за критичні норми. 

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні Пожежа у Чорнобильській зоні: триває гасіння двох осередків
Теги публікації: ДСНС, пожежа, Чорнобиль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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