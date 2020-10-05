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Площадь лесных пожаров в Калифорнии превысила 1,6 млн гектаров

Автор: Андрей Козловский

В Калифорнии (США) продолжают бушевать пожары, площадь которых превысила 1,6 млн гектаров. Они более чем вдвое превышают площадь поражения в 2018 году, когда зафиксировали 1,67 млн акров (675 тысяч га) сожженной земли.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, за 2020 год в Калифорнии зафиксировали более 8200 лесных пожаров, в результате которых умер 31 человек. Кроме того, они выжгли более 4 миллионов (или 1,6 гектар) акров земли и разрушили более 8400 зданий.

Представитель Калифорнийского Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Скотт Маклин заявил, что лесные пожары в Калифорнии являются впечатляющими.

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"Четыре миллиона - это отметка, которая является непостижимой. Это впечатляет и захватывает дух", - сказал он.

Напомним, в Калифорнии лесные пожары подобрались к домам, в результате чего тысячи людей были эвакуированы.

Также были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что огонь начал приближаться к пригороду Лос-Анджелеса.

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