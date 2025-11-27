"Плівки Міндіча": до НАБУ подали заяву про схему на бронежилетах в Міноборони

Представники Громадської антикорупційної ради при Міноборони подали заяву до НАБУ про схеми в Міноборони, пов'язані з закупівлею бронежилетів. Інформацію про корупцію спеціалісти здобули при аналізі "плівок Міндіча".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГАР МО.

Як стверджують антикорупціонери, у документі, поданому до НАБУ, йдеться про можливе зловживання посадовими особами Міністерство оборони України. Зокрема це стосується DOT - "Державний оператор тилу", під час проведення тендерів щодо закупівлі бронежилетів. Йдеться про контракти із компаніями ТОВ "Фортеця захисту" та ТОВ "Мілікон ЮА".

"Ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ і САП "плівок Міндіча", була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами у межах "Міндічгейту". Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони Рустем Умєров", - повідомили в ГАР МО.

"В заяві викладені всі відомі натепер ГАР МОУ деталі щодо закупівлі бронежилетів у компанії "Мілікон". Зокрема зловживань, котрі були виявлені під час дослідження тендерів Незалежною антикорупційною комісією - НАКО - NAKO", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер.

Вдруге ДОТ визнав переможцями "Мілікон" навіть без власного зразка бронежилета. Підписання контракту не зупинив навіть припис Державна аудиторська служба України і програний суд.

"Збіги такої кількості порушень в одного постачальника занадто нечасто трапляються, щоб вважати це випадковістю", - повідомили антикорупціонери.

Також ГАР МО передало інформацію, яку члени Громадської антикорупційної ради здобули при аналізі можливих зв'язків компанії із громадянином Ізраїлю Хаїмом Бренігом.

"Ми розраховуємо на те, що Національне антикорупційне бюро розгляне належним чином надані документи і це сприятиме об'єктивному вивченню цієї закупівлі в межах операції "Мідас", - підсумували у пресслужбі.