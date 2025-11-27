ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Плівки Міндіча": до НАБУ подали заяву про схему на бронежилетах в Міноборони

Україна, Четвер 27 листопада 2025 00:10
UA EN RU
"Плівки Міндіча": до НАБУ подали заяву про схему на бронежилетах в Міноборони Фото: антикорупціонери вимагають покарання винних (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Представники Громадської антикорупційної ради при Міноборони подали заяву до НАБУ про схеми в Міноборони, пов'язані з закупівлею бронежилетів. Інформацію про корупцію спеціалісти здобули при аналізі "плівок Міндіча".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГАР МО.

Як стверджують антикорупціонери, у документі, поданому до НАБУ, йдеться про можливе зловживання посадовими особами Міністерство оборони України. Зокрема це стосується DOT - "Державний оператор тилу", під час проведення тендерів щодо закупівлі бронежилетів. Йдеться про контракти із компаніями ТОВ "Фортеця захисту" та ТОВ "Мілікон ЮА".

"Ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ і САП "плівок Міндіча", була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами у межах "Міндічгейту". Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони Рустем Умєров", - повідомили в ГАР МО.

"В заяві викладені всі відомі натепер ГАР МОУ деталі щодо закупівлі бронежилетів у компанії "Мілікон". Зокрема зловживань, котрі були виявлені під час дослідження тендерів Незалежною антикорупційною комісією - НАКО - NAKO", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер.

Вдруге ДОТ визнав переможцями "Мілікон" навіть без власного зразка бронежилета. Підписання контракту не зупинив навіть припис Державна аудиторська служба України і програний суд.

"Збіги такої кількості порушень в одного постачальника занадто нечасто трапляються, щоб вважати це випадковістю", - повідомили антикорупціонери.

Також ГАР МО передало інформацію, яку члени Громадської антикорупційної ради здобули при аналізі можливих зв'язків компанії із громадянином Ізраїлю Хаїмом Бренігом.

"Ми розраховуємо на те, що Національне антикорупційне бюро розгляне належним чином надані документи і це сприятиме об'єктивному вивченню цієї закупівлі в межах операції "Мідас", - підсумували у пресслужбі.

Нагадаємо, у "Мілікон" назвали причини зриву постачання ЗСУ бронежилетів, посилаючись на бюрократію та жорсткі технічні норми та ймовірне небажання допустити іноземного виробника до ринку.

Щодо відношення до справи "плівок Міндіча", директор "Мілікону" Дмитро Стеценко заперечує контакти з бізнесменом Тимуром Міндічем і каже, що не знайомий з ним взагалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Корупція
Новини
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України