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Плив до Молдови. Прикордонники знайшли чоловіка в очереті біля кордону (відео)

Фото: прикордонники знайшли чоловіка в очереті (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники затримали чоловіка в річці біля кордону України. Хованками в очереті українець урізноманітнив свій маршрут до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Прикордонники затримали чоловіка, який вплав намагався потрапити до сусідньої країни.

"Як не дивно, в очереті. Там 31-річний вінничанин лише перечікував, а далі планував продовжити заплив аж до Придністровського регіону Молдови. Подорож спланував заздалегідь, подбавши навіть про водонепроникність документів і особистих речей", - повідомили в ДПСУ.

 

Правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, йому загрожує штраф - за порушення правил прикордонного режиму.

 

Нагадаємо, днями прикордонники затримали українця, який намагався незаконно виїхати до Румунії "в стилі Джеймса Бонда". Як зазначили прикордонники, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон.

Зазначимо також, що 23 липня Верховна Рада продовжила військовий стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Ц відбулось вже у дванадцятий раз.

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Прикордонники