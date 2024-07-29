Плив до Молдови. Прикордонники знайшли чоловіка в очереті біля кордону (відео)

Нагадаємо, днями прикордонники затримали українця, який намагався незаконно виїхати до Румунії "в стилі Джеймса Бонда". Як зазначили прикордонники, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон.

Зазначимо також, що 23 липня Верховна Рада продовжила військовий стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Ц відбулось вже у дванадцятий раз.

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