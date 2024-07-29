Плыл в Молдову. Пограничники нашли мужчину в камышах у границы (видео)

Напомним, на днях пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно уехать в Румынию "в стиле Джеймса Бонда". Как отметили пограничники, это уже вторая попытка нарушителя незаконно пересечь границу.

Отметим также, что 23 июля Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней. Это произошло уже в двенадцатый раз.

Мы также сообщали, какие права украинцев не могут ущемлять во время военного положения. Подробнее читайте в материале РБК-Украина.

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