Прикордонники упіймали чоловіка, який хотів втекти в Румунію "у стилі Бонда"
Прикордонники затримали українця. Він намагався незаконно виїхати до Румунії "в стилі Бонда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Кмітливого "плавця" прикордонники помітили під час патрулювання річки Дунай", - йдеться у повідомленні.
Як з'ясувалось, чоловік плив під водою, але періодично підіймався на поверхню, щоб дихати.
"Використовуючи підводний скутер, він намагався швидше подолати водний маршрут та дістатися Румунії. Однак не склалося, його затримали", - додали у ДПСУ.
Як ззначили прикордонники, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон.
Виїзд чоловіків за кордон із України
Після запровадження військового стану та мобілізації в Україні через вторгення РФ, чоловіки від 18 до 60 років втратили право залишати територію України.
23 липня у дванадцятий раз Верховна Рада продовжила військовий стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме як мінімум до 9 листопада цього року.
Які права українців не можуть обмежувати під час воєнного стану, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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