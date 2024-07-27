Прикордонники упіймали чоловіка, який хотів втекти в Румунію "у стилі Бонда"

Прикордонники затримали українця. Він намагався незаконно виїхати до Румунії "в стилі Бонда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Як ззначили прикордонники, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон.

"Використовуючи підводний скутер, він намагався швидше подолати водний маршрут та дістатися Румунії. Однак не склалося, його затримали", - додали у ДПСУ.

Як з'ясувалось, чоловік плив під водою, але періодично підіймався на поверхню, щоб дихати.

"Кмітливого "плавця" прикордонники помітили під час патрулювання річки Дунай", - йдеться у повідомленні.

Виїзд чоловіків за кордон із України

Після запровадження військового стану та мобілізації в Україні через вторгення РФ, чоловіки від 18 до 60 років втратили право залишати територію України.

23 липня у дванадцятий раз Верховна Рада продовжила військовий стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме як мінімум до 9 листопада цього року.

Які права українців не можуть обмежувати під час воєнного стану, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.