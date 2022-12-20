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Плеймейкер "Оклахоми" реалізував переможний двоочковий під сирену: момент дня в НБА

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Оклахома, Вівторок 20 грудня 2022 10:24
Плеймейкер "Оклахоми" реалізував переможний двоочковий під сирену: момент дня в НБА Фото: Баззер Шея Гілджиса-Александера подарував перемогу "Оклахомі" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Оклахоми-Сіті Тандер" Шей Гілджис-Александер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

24-річний канадець забезпечив непросту перемогу для "Тандер". Під завісу фінальної чверті він хитрим фінтом обіграв суперника та від лівого кута виконав влучний кидок на два очки. Враховуючи рівний рахунок до цієї атаки (121:121) і супровід сирени "Портленд" відігратися вже не встиг.

Друга поспіль перемога "Оклахоми" не надто покращила турнірне становище команди. "Тандер" ідуть на 13-й сходинці в Західній конференції НБА. Натомість "Портленд" залишився сьомим і наразі проходить у плей-офф сезону.

Сам Гілджис-Александер став найрезультативнішим гравцем у поєдинку. Він набрав 35 пунктів, зробив 2 підбирання і віддав 6 передач. Загалом на паркеті плеймейкер провів 36 хвилин.

Хто такий Шей Гілджис-Александер

Уродженець Канади, на драфті НБА-2018 був обраний "Шарлотт Хорнетс" під 11-м номером. Проспекта відразу обміняли в "Лос-Анджелес Кліпперс", де той провів сезон 2018/19.

Каліфорнійці згодом вчинили аналогічно: канадець поїхав до "Оклахоми" разом із Даніло Галлінарі та піками драфту в обмін на Пола Джорджа. У травні цьогоріч Гілджис-Александер зобов'язався захищати кольори канадської збірної впродовж трьох років.

Листопадовий матч проти "Вашингтона" став найрезультативнішим у кар'єрі плеймейкера. Тоді він набрав 42 пункти. У грудні повторив цей результати проти "Далласа".

До слова, напередодні оборонець "Міннесоти" очолив підбірку епізодів із видовищним слемданком.

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