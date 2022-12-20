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Плеймейкер "Оклахомы" реализовал победный двухочковый под сирену: момент дня в НБА

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Оклахома, Вторник 20 декабря 2022 10:24
Плеймейкер "Оклахомы" реализовал победный двухочковый под сирену: момент дня в НБА Фото: Баззер Шея Гилджес-Александера подарил победу "Оклахоме" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

24-летний канадец обеспечил непростую победу для "Тандер". Под занавес финальной четверти он хитрым финтом обыграл соперника и с левого угла исполнил точный бросок на два очка. Учитывая равный счет перед этой атакой (121:121) и сопровождение сирены "Портленд" отыграться уже не успел.

Вторая подряд победа "Оклахомы" не сильно улучшила турнирное положение команды. "Тандер" идут на 13-й строчке в Западной конференции НБА. "Портленд" остался седьмым и в данный момент проходит в плей-офф сезона.

Сам Гилджес-Александер стал самым результативным игроком поединка. Он набрал 35 пунктов, сделал 2 подбора и отдал 6 передач. В общей сложности на паркете плеймейкер провел 36 минут.

Кто такой Шей Гилджес-Александер

Уроженец Канады, на драфте НБА-2018 был избран "Шарлотт Хорнетс" под 11-м номером. Проспекта сразу обменяли в "Лос-Анджелес Клипперс", где тот провел сезон 2018/19.

Калифорнийцы впоследствии поступили аналогично: канадец уехал в "Оклахому" вместе с Данило Галлинари и пиками драфта в обмен на Пола Джорджа. В мае этого года Гилджес-Александер обязался защищать цвета канадской сборной в течение трех лет.

Ноябрьский матч против "Вашингтона" стал самым результативным в карьере плеймейкера. Тогда он набрал 42 пункта. В декабре повторил этот результат против "Далласа".

К слову, накануне защитник "Миннесоты" возглавил подборку эпизодов со зрелищным слэм-данком.

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