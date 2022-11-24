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Плеймейкер "Оклахоми" на класі набрав два пункти після проходу: момент дня в НБА

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Оклахома, Четвер 24 листопада 2022 10:27
Плеймейкер "Оклахоми" на класі набрав два пункти після проходу: момент дня в НБА Фото: Брюс Браун і Шей Гілджис-Александер ділять "апельсин" (denvergazette.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив зірковий оборонець "Оклахоми-Сіті Тандер" Шей Гілджис-Александер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

24-річний канадець став героєм епізоду на фініші третьої чверті протистояння з "Денвером". "Перший номер" господарів сміливо пішов в атаку на Ріда, посадив його на паркет, а потім холоднокровно закинув із кута штрафної лінії.

Старань Гілджиса-Александера, однак, забракло для перемоги "Оклахоми". "Тандер" драматично поступилися в овертаймі після того, як основний час завершився феєричною нічиєю 120:120. У додатковій п'ятихвилинці господарі набрали 6 пунктів проти 11-ти в "Денвера".

Найрезультативнішим у складі "Оклахоми" став саме Гілджис-Александер. Він оформив дабл-дабл – набрав 31 очко, зробив 7 підбирань, віддав 11 передач. Усього на паркеті канадець провів 42 з половиною хвилини.

Хто такий Шей Гілджис-Александер

Уродженець Торонто, обраний "Шарлотт Хорнетс" під 11-м номером драфту НБА-2018. Відразу був обміняний у "Лос-Анджелес Кліпперс", де провів сезон 2018/19.

Згодом разом із Даніло Галлінарі та піками драфту поїхав до "Оклахоми" в обмін на Пола Джорджа. Цьогоріч у травні Гілджис-Александер зобов'язався виступати за збірну Канади впродовж трьох років.

Недавній матч проти "Вашингтона" став найрезультативнішим у кар'єрі плеймейкера. Тоді він набрав 42 пункти.

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