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Плеймейкер "Оклахомы" на классе набрал два пункта после прохода: момент дня в НБА

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Оклахома, Четверг 24 ноября 2022 10:27
Плеймейкер "Оклахомы" на классе набрал два пункта после прохода: момент дня в НБА Фото: Брюс Браун и Шей Гилджес-Александер делят "апельсин" (denvergazette.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил звездный защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

24-летний канадец стал героем эпизода на финише третьей четверти противостояния с "Денвером". "Первый номер" хозяев смело пошел в атаку на Рида, усадил того на паркет, а затем хладнокровно забросил с угла штрафной линии.

Стараний Гилджеса-Александера, однако, не хватило для победы "Оклахомы". "Тандер" драматически уступили в овертайме после того, как основное время завершилось феерической ничьей 120:120. В дополнительной пятиминутке хозяева набрали 6 пунктов против 11-ти у "Денвера".

Самым результативным в составе "Оклахомы" стал именно Гилджес-Александер. Он оформил дабл-дабл – набрал 31 очко, сделал 7 подборов, отдал 11 передач. Всего на паркете канадец провел 42,5 минуты.

Кто такой Шей Гилджес-Александер

Уроженец Торонто, выбран "Шарлотт Хорнетс" под 11-м номером драфта НБА-2018. Сразу был обменен в "Лос-Анджелес Клипперс", где провел сезон 2018/19.

Впоследствии вместе с Данило Галлинари и пиками драфта уехал в "Оклахому" в обмен на Пола Джорджа. В мае этого года Гилджес-Александер обязался выступать за сборную Канады в течение трех лет.

Недавний матч против "Вашингтона" стал самым результативным в карьере плеймейкера. Тогда он набрал 42 пункта.

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