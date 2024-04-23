Плеймейкер "Денвера" яскравим геймвінером залишив "Лейкерс" із носом: момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив оборонець "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Канадець вирішив долю протистояння з "Лейкерс". За рівного рахунку (99:99) на фінальних секундах він пішов убік від Девіса та з-під центрового "озерників" виконав влучний двоочковий під сирену.
Стараннями Мюррея "Наггетс" подвоїли перевагу в серії першого раунду плей-офф (2:0). Тепер команди переїдуть до Каліфорнії, де зіграють два наступні поєдинки. Матчі заплановані на ночі 26 квітня і 28 квітня.
Найрезультативнішим на паркеті став центровий "Лос-Анджелеса" Ентоні Девіс. Він завершив поєдинок із дабл-даблом (32 очки, 11 підбирань). Тим часом Мюррей поклав у скарбничку "Денвера" 20 пунктів.
Уродженець провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Денвером" на драфті НБА-2016 під сьомим номером.
Проводить сьомий сезон у лавах "Наггетс". Кампанію 2021/22 Мюррей повністю пропустив через важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Загалом не виходив на майданчик 18 місяців. Чемпіон асоціації-2023.
У складі збірної Канади оборонець здобув "срібло" Панамериканських ігор-2015. Раніше зобов'язався впродовж трьох років захищати кольори національної команди.
До слова, напередодні центровий "Мілуокі" Брук Лопес очолив підбірку моментів зі слемданком проти "Індіани".
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