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Плеймейкер "Денвера" яскравим геймвінером залишив "Лейкерс" із носом: момент дня в НБА

Фото: Джамал Мюррей закрив матч без овертайму (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив оборонець "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Канадець вирішив долю протистояння з "Лейкерс". За рівного рахунку (99:99) на фінальних секундах він пішов убік від Девіса та з-під центрового "озерників" виконав влучний двоочковий під сирену.

Стараннями Мюррея "Наггетс" подвоїли перевагу в серії першого раунду плей-офф (2:0). Тепер команди переїдуть до Каліфорнії, де зіграють два наступні поєдинки. Матчі заплановані на ночі 26 квітня і 28 квітня.

Найрезультативнішим на паркеті став центровий "Лос-Анджелеса" Ентоні Девіс. Він завершив поєдинок із дабл-даблом (32 очки, 11 підбирань). Тим часом Мюррей поклав у скарбничку "Денвера" 20 пунктів.

 

 

Хто такий Джамал Мюррей

Уродженець провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Денвером" на драфті НБА-2016 під сьомим номером.

Проводить сьомий сезон у лавах "Наггетс". Кампанію 2021/22 Мюррей повністю пропустив через важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Загалом не виходив на майданчик 18 місяців. Чемпіон асоціації-2023.

У складі збірної Канади оборонець здобув "срібло" Панамериканських ігор-2015. Раніше зобов'язався впродовж трьох років захищати кольори національної команди.

До слова, напередодні центровий "Мілуокі" Брук Лопес очолив підбірку моментів зі слемданком проти "Індіани".

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