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Силовий слемданк ветерана "Мілуокі" ствердив поразку "Індіани": момент дня в НБА

Мілуокі, Понеділок 22 квітня 2024 10:55
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Силовий слемданк ветерана "Мілуокі" ствердив поразку "Індіани": момент дня в НБА Фото: Брук Лопес (ліворуч) набрав 11 очок проти "Пейсерс" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Мілуокі Бакс" Брук Лопес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

36-річний американець відзначився епізодом під завісу зустрічі з "Індіаною". Він отримав передачу Тейтума на хід, гігантськими кроками опинився під щитом і могутньо поклав згори, відправивши додолу Несміта.

"Мілуокі" здобув упевнену перемогу (109:94) та повела в серії першого раунду плей-офф. Наступний матч відбудеться на домашній арені "Бакс". Поєдинок запланований на ніч проти середи, 24 квітня.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Пейсерс" Паскаль Сіакам. Він набрав 36 очок, зробив 13 підбирань і віддав 2 передачі. Тим часом Лопес поклав 11 пунктів до скарбнички "Мілуокі".

Хто такий Брук Лопес

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Стенфорд Кардінал". Обраний "Нью-Джерсі Нетс" під 10-м номером драфту НБА-2008.

У складі команди, що трансформувалася в "Бруклін", провів 9 років. Сезон 2017/18 відіграв за "Лейкерс". Перед кампанією 2018/19 опинився в лавах "Мілуокі" та по завершенні сезону підписав 4-річний контракт на 52 млн доларів. Став із "Бакс" чемпіоном асоціації (2021).

Лопес народився на хвилину швидше за свого брата-близнюка – Робіна. Нинішній сезон він теж проводить за "Мілуокі". Обидва Лопеси фанатіють від персонажів "Діснея".

До слова, напередодні центровий "Філадельфії" Ембіід очолив хіт-парад моментів із данком після накидування від щита.

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