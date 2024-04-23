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Плеймейкер "Денвера" ярким гейм-виннером оставил "Лейкерс" с носом: момент дня в НБА

Фото: Джамал Мюррей закрыл матч без овертайма (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил защитник "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Канадец решил судьбу противостояния с "Лейкерс". При равном счете (99:99) на финальных секундах он ушел в сторону от Дэвиса и из-под центрового "озерников" выполнил точный двухочковый под сирену.

Стараниями Мюррея "Наггетс" удвоили преимущество в серии первого раунда плей-офф (2:0). Теперь команды переедут в Калифорнию, где сыграют два следующих поединка. Матчи запланированы на ночи 26 апреля и 28 апреля.

Самым результативным на паркете стал центровой "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис. Он завершил поединок с дабл-даблом (32 очка, 11 подборов). Тем временем Мюррей положил в копилку "Денвера" 20 пунктов.

 

 

Кто такой Джамал Мюррей

Уроженец провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Денвером" на драфте НБА-2016 под седьмым номером.

Проводит седьмой сезон в рядах "Наггетс". Кампанию 2021/22 Мюррей полностью пропустил из-за тяжелой травмы – разрыва передней крестообразной связки колена. В общей сложности не выходил на площадку 18 месяцев. Чемпион ассоциации-2023.

В составе сборной Канады защитник завоевал "серебро" Панамериканских игр-2015. Ранее обязался в течение трех лет защищать цвета национальной команды.

К слову, накануне центровой "Милуоки" Брук Лопес возглавил подборку моментов со слэм-данком против "Индианы".

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