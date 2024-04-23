Плеймейкер "Денвера" ярким гейм-виннером оставил "Лейкерс" с носом: момент дня в НБА

Канадец решил судьбу противостояния с "Лейкерс". При равном счете (99:99) на финальных секундах он ушел в сторону от Дэвиса и из-под центрового "озерников" выполнил точный двухочковый под сирену.

Стараниями Мюррея "Наггетс" удвоили преимущество в серии первого раунда плей-офф (2:0). Теперь команды переедут в Калифорнию, где сыграют два следующих поединка. Матчи запланированы на ночи 26 апреля и 28 апреля.

Самым результативным на паркете стал центровой "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис. Он завершил поединок с дабл-даблом (32 очка, 11 подборов). Тем временем Мюррей положил в копилку "Денвера" 20 пунктов.

Кто такой Джамал Мюррей

Уроженец провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Денвером" на драфте НБА-2016 под седьмым номером.

Проводит седьмой сезон в рядах "Наггетс". Кампанию 2021/22 Мюррей полностью пропустил из-за тяжелой травмы – разрыва передней крестообразной связки колена. В общей сложности не выходил на площадку 18 месяцев. Чемпион ассоциации-2023.

В составе сборной Канады защитник завоевал "серебро" Панамериканских игр-2015. Ранее обязался в течение трех лет защищать цвета национальной команды.