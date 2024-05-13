Плеймейкер "Денвера" баззером із власної половини шокував "Міннесоту": момент дня в НБА
Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив оборонець "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Канадець підкорив моментом під завісу другої чверті протистояння з "Міннесотою". Він на останніх секундах наважився кинути в кошик "Тімбервулвз" через увесь майданчик і збільшив гандикап "Наггетс" до +15.
Зрештою, "Денвер" здобув упевнену перемогу на виїзді (115:107). Мюррей та компанія зрівняли рахунок у півфінальній серії Західної конференції (2:2). Наступний поєдинок відбудеться в Колорадо в ніч проти середи, 15 травня.
Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Міннесоти" Ентоні Едвардс. Він набрав 44 очки, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. Тим часом Мюррей додав у скарбничку "Денвера" 19 пунктів.
Хто такий Джамал Мюррей
Уродженець провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Денвером" на драфті НБА-2016 під сьомим номером.
Проводить сьомий сезон у лавах "Наггетс". Кампанію 2021/22 Мюррей повністю пропустив через важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Загалом не виходив на майданчик 18 місяців. Чемпіон асоціації-2023.
У складі збірної Канади оборонець здобув "срібло" Панамериканських ігор-2015. Раніше зобов'язався впродовж трьох років захищати кольори національної команди.
До слова, раніше Йокіч став Найціннішим гравцем сезону НБА втретє в кар'єрі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.