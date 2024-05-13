Плеймейкер "Денвера" баззером со своей половины шокировал "Миннесоту": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Канадец покорил моментом под занавес второй четверти противостояния с "Миннесотой". Он на последних секундах решился бросить в корзину "Тимбервулвз" через всю площадку и увеличил гандикап "Наггетс" до +15.

В конце концов "Денвер" одержал уверенную победу на выезде (115:107). Мюррей и компания сравняли счет в полуфинальной серии Западной конференции (2:2). Следующий поединок состоится в Колорадо в ночь на среду, 15 мая.

Самым результативным в поединке стал лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс. Он набрал 44 очка, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. Тем временем Мюррей добавил в копилку "Денвера" 19 пунктов.

Кто такой Джамал Мюррей

Уроженец провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Денвером" на драфте НБА-2016 под седьмым номером.

Проводит седьмой сезон в рядах "Наггетс". Кампанию 2021/22 Мюррей полностью пропустил из-за тяжелой травмы – разрыва передней крестообразной связки колена. В общей сложности не выходил на площадку 18 месяцев. Чемпион ассоциации-2023.

В составе сборной Канады защитник завоевал "серебро" Панамериканских игр-2015. Ранее обязался в течение трех лет защищать цвета национальной команды.