Плей-офф УПЛ: повний розклад перехідних матчів

Українська Прем'єр-ліга двома поєдинками в середу розпочне раунд перехідних матчів за місця в елітному дивізіоні на сезон 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Стартуватиме плей-офф у передмісті столиці. Там на стадіоні "Лівий берег" кам'янець-подільський "Епіцентр" прийме "Верес" із Рівного (15:30).

Натомість о 18-й годині київська "Оболонь" на домашній арені в дербі зустрінеться з "Лівим берегом". Матчі-відповіді зіграють 2 червня. "Лівий берег" на рідному стадіоні розпочне поєдинок проти "пивоварів" о 16:00. А "Верес" удома зустрінеться з "Епіцентром" о 17-й годині.

"Верес" та "Оболонь" посіли місця в зоні перехідних матчів УПЛ. Тим часом "Лівий берег" фінішував третім у сезоні Першої ліги, а подоляни завершили змагання на 4-й сходинці. Прямі путівки до Прем'єр-ліги завоювали "Інгулець" з Петрова та львівські "Карпати".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів плей-ооф Прем'єр-ліги: