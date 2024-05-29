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Плей-офф УПЛ: повний розклад перехідних матчів

Київська область, Середа 29 травня 2024 11:22
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Плей-офф УПЛ: повний розклад перехідних матчів Фото: "Пивовари" мають шанс залишитися в УПЛ (facebook.com/obolonfc)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга двома поєдинками в середу розпочне раунд перехідних матчів за місця в елітному дивізіоні на сезон 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Стартуватиме плей-офф у передмісті столиці. Там на стадіоні "Лівий берег" кам'янець-подільський "Епіцентр" прийме "Верес" із Рівного (15:30).

Натомість о 18-й годині київська "Оболонь" на домашній арені в дербі зустрінеться з "Лівим берегом". Матчі-відповіді зіграють 2 червня. "Лівий берег" на рідному стадіоні розпочне поєдинок проти "пивоварів" о 16:00. А "Верес" удома зустрінеться з "Епіцентром" о 17-й годині.

"Верес" та "Оболонь" посіли місця в зоні перехідних матчів УПЛ. Тим часом "Лівий берег" фінішував третім у сезоні Першої ліги, а подоляни завершили змагання на 4-й сходинці. Прямі путівки до Прем'єр-ліги завоювали "Інгулець" з Петрова та львівські "Карпати".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів плей-ооф Прем'єр-ліги:

  • "Епіцентр" – "Верес", 29 травня, 15:30
  • "Оболонь" – "Лівий берег", 29 травня, 18:00
  • "Лівий берег" – "Оболонь", 2 червня, 16:00
  • "Верес" – "Епіцентр", 2 червня, 17:00

До слова, раніше "Полісся" отримало обидві нагороди туру після перемоги над "Шахтарем".

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