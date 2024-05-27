Єврокубковий дебютант здобув обидва призи фінального туру УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Нападник "поліських вовків" Луїфер – футболіст останнього туру чемпіонату України. Венесуелець доклався до несподіваної перемоги над донецьким "Шахтарем".

Луїфер вийшов у старті "Полісся" і провів на полі всі 90 хвилин. У середині першого тайму форвард подвоїв перевагу житомирян, скориставшись передачею Михайліченка в центр штрафного. Навесні Луїфер оформив 4 м'ячі (9 матчів).

Натомість керманич "Полісся" Сергій Шищенко – найкращий тренер 30-го туру. Житомиряни під його керівництвом завоювали путівку до Ліги конференцій в перший сезон на елітному рівні. "Поліські вовки" фінішували на 5-й сходинці, набравши 50 очок.

Найкращих гравця і тренера туру на першому етапі назвали журналісти низки видань, а на другому за номінантів голосували вболівальники в соцмережах Прем'єр-ліги. Луїфер випередив Безерру, Діалло та Очеретька. Шищенко же виявився кращим за Шандрука, Ротаня і Максимова.