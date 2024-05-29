Плей-офф УПЛ: полное расписание переходных матчей

Украинская Премьер-лига двумя поединками в среду начнет раунд переходных матчей за места в элитном дивизионе на сезон 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Стартовать плей-офф будет в пригороде столицы. Там на стадионе "Левый берег" каменец-подольский "Эпицентр" примет "Верес" из Ровно (15:30).

В свою очередь в 18 часов киевская "Оболонь" на домашней арене в дерби встретится с "Левым берегом". Ответные матчи сыграют 2 июня. "Левый берег" на родном стадионе начнет поединок против "пивоваров" в 16:00. А "Верес" дома встретится с "Эпицентром" в 17 часов.

"Верес" и "Оболонь" заняли места в зоне переходных матчей УПЛ. Тем временем "Левый берег" финишировал третьим в сезоне Первой лиги, а подоляне завершили соревнование на 4-й строчке. Прямые путевки в Премьер-лигу завоевали "Ингулец" из Петрового и львовские "Карпаты".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей плей-ооф Премьер-лиги: