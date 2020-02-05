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На плей-офф Лиги Европы заявлены 13 игроков сборной Украины

Новости » Спорт     05.02.2020 - 15:25
На плей-офф Лиги Европы заявлены 13 игроков сборной Украины
Фото: игроки "Шахтера" на тренировочном зборе (twitter.com/FCShakhtar)

Среди них - 9 девять футболистов "Шахтера"

В плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020 смогут сыграть сразу 13 футболистов сборной Украины, которых главный тренер Андрей Шевченко приглашал последние матчи 2019 года. Обновленные заявки всех участников турнира были опубликованы на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Донецкий "Шахтер" заявил девять игроков: Андрея Пятова, Сергея Кривцова, Николая Матвиенко, Сергея Болбата, Виктора Коваленко, Тараса Степаненко, Евгения Коноплянку, Марлоса и Жуниора Мораеса. В 1/16 финала "горняки" будут противостоять португальской "Бенфике". Первый матч команда проведет на своем поле.

Бельгийский "Гент" внес в заявку трех украинцев - Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна. В 1/16 финала бельгийцы сыграют с итальянской "Ромой". Первый поединок состоится в Риме.

Бельгийский "Брюгге" заявил Эдуарда Соболя. В 1/16 финала черно-синие сразятся с "Манчестер Юнайтед". Первый матч команда проведет дома.

Поединки 1/16 финала состоятся 20 февраля и 26-27 февраля.

Напомним, групповой этап Лиги Европы не смогли преодолеть киевское "Динамо" и бронзовый призер УПЛ "Александрия".

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