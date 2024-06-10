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Плетенчук спростував інформацію про ураження російського корабля в Азовському морі

Понеділок 10 червня 2024 16:23
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Плетенчук спростував інформацію про ураження російського корабля в Азовському морі Фото: начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Інформація про те, що ЗСУ 8 червня уразили російський десантний корабель в акваторії Азовського моря, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього, і це обов’язково станеться", - сказав Плетенчук.

За його словами, наразі в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні та три малі ракетні кораблі росіян "Буян-М".

"Але інформація про ураження одного з них поки що не відповідає дійсності", -додав речник.

Що передувало

Нагадаємо, 8 червня в мережі з'явилася інформація про те, що в Азовському морі, ймовірно, був атакований один із російських кораблів.

Пізніше видання Sky News повідомило, що Сили оборони України завдали успішного удару по російському десантному кораблю типу "Ропуча" в акваторії Азовського моря.

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