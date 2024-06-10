Плетенчук спростував інформацію про ураження російського корабля в Азовському морі

Інформація про те, що ЗСУ 8 червня уразили російський десантний корабель в акваторії Азовського моря, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього, і це обов’язково станеться", - сказав Плетенчук.

За його словами, наразі в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні та три малі ракетні кораблі росіян "Буян-М".

"Але інформація про ураження одного з них поки що не відповідає дійсності", -додав речник.