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Атака на корабель РФ в Азовському морі: Sky News дізналося подробиці

Неділя 09 червня 2024 23:46
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Атака на корабель РФ в Азовському морі: Sky News дізналося подробиці Ілюстративне фото: в Азрвському морі уражений російський десантний корабель (t me nexta live)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України вчора, 8 червня, завдали успішного удару по російському десантному кораблю типу "Ропуча" в акваторії Азовського моря. Інформація про вірогідне ураження даного судна раніше була розповсюджена в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході", - цитує британське видання українське військове джерело, що й підтвердило відповідний удар по ворожому судну.

Зазначається, ЗСУ завдали "скоординованого удару" по десантному кораблю росіян у суботу ввечері. За словами представника Сил оборони, це судно нещодавно перемістилося в Азовське море з Чорного моря.

Також джерело розповіло Sky News, що судно стало 5-м із 7-и десантних кораблів типу "Ропуча", які були потоплені або "виведені з ладу" внаслідок українських атак.

Такі кораблі російські загарбники використовують для переправлення боєприпасів і вантажів до тимчасово окупованого Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту.

"Зриваючи російські поставки боєприпасів і ключових військових матеріалів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська в їх триваючій боротьбі", - сказало джерело британським ЗМІ.

Що відомо про удар по кораблю

Нагадаємо, вчора, 8 червня, в мережі повідомили, що в Азовському морі, ймовірно, був атакований один із російських кораблів. Зазначимо, що окупанти зігнали понад 10 судів із Новоросійська ближче до порту Єйська в рамках так званих "навчань".

Спочатку в Telegram-каналі "Кримський вітер" писали, що могло йтися про великий десантний корабель, проте пізніше з'явилася інформація, що біля Єйська, можливо, був вражений інший корабель.

Також повідомлялося, що в ніч проти 6 червня в акваторії Чорного моря в тимчасово окупованому Криму було знищено ще одне російське судно. Це була робота спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України.

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