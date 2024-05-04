Плетенчук пояснив, чому РФ обрала тактику ударів балістикою по Україні

"Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи (в порівнянні з "Калібрами", - ред). В першу чергу, звісно, це "Іскандер-М", - сказав він.

За словами спікера, така тактика РФ, перш за все, пояснюється особливостями балістичного озброєння.

"Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання - ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику - і швидкість інша, і час на реакцію менший", - пояснив Плетенчук.

Тому в першу чергу, як зазначив він, небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму.

Обстріл по Україні

Російські війська в ніч проти 4 травня обстріляли Україну, використавши дрони та ракети С-300. Зокрема, окупанти атакували Харків. Постраждали четверо людей, зокрема дитина.

Окрім того, російські війська атакували і Дніпропетровську область. У Павлограді було пошкоджено об'єкт інфраструктури, двоє людей постраждали.

Зазначимо, що загалом ворог випустив 13 дронів та чотири ракети. ППО збила всі безпілотники, але без пожеж не обійшлося.