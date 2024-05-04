У Харкові досі гасять пожежі після нічного російського удару "Шахедами": фото

Станом на 07:48, у Харкові триває ліквідація наслідків російської масованої атаки ударними безпілотниками. Після атаки сталися три пожежі за різними адресами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів. За попередніми даними ДСНС, постраждали чотири особи, з них одна дитина.