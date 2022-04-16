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В плену оккупантов сейчас около 700 военных. Гражданских более 1000, - Верещук

Новина українською →
Киев, Суббота 16 апреля 2022 13:02
В плену оккупантов сейчас около 700 военных. Гражданских более 1000, - Верещук Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Мария Кучерявец

В плену оккупантов сейчас находится около 700 украинских военных. При этом Россия удерживает более тысячи гражданских, большинство из которых - женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук в эфире телемарафона.

"Более тысячи гражданских в плену у русских, более пятисот - это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без всяких условий наших гражданских людей. Относительно количества пленных у нас примерный паритет: у нас около 700 их военнопленных и в них около 700 наших военных", - рассказала Верещук.

В свою очередь она подчеркнула, что РФ полностью не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с пленными, обменивают пленных выборочно и не обращают внимание на поданные украинской стороной списки.

Напомним, Украина и Россия 14 апреля, провели четвертый обмен пленными. В результате обмена были возвращены 22 военнослужащих и 8 гражданских.

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