У полоні окупантів зараз близько 700 військових. Цивільних понад 1000, - Верещук

У полоні окупантів зараз перебуває близько 700 українських військових. При цьому Росія утримує понад тисячу цивільних, більшість з яких - жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук в ефірі телемарафону.

"Більше тисячі цивільних в полоні у росіян, більше п'ятисот - це жінки. Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей. Стосовно кількості полонених у нас приблизний паритет: у нас близько 700 їхніх військовополонених і у них близько 700 наших військових", - розповіла Верещук.

Своєю чергою вона наголосила, що РФ повністю не дотримується Женевської конвенції про поводження з полоненими, обмінюють полонених вибірково і не звертають увагу на подані українською стороною списки.

Нагадаємо, Україна і Росія 14 квітня, провели четвертий обмін полоненими. В результаті обміну були повернені 22 військовослужбовців і 8 цивільних.

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