В плену оккупантов 14 городских голов. Решаем на кого их менять, - Верещук

Украина и Российская Федерация недавно провели первый полноценный обмен военнопленными. Теперь РФ заявила, что следующим должен состояться паритетный обмен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вицепремьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирини Верещук во время телемарафона.

По ее словам, оккупанты взяли в плен 14 городских голов. В России заявили, что обмен должен состояться только в условиях паритетности.

"Здесь Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять городских голов, которых уже 14 в заложниках России? Сейчас решаем этот вопрос на международном уровне", - сказала Верещук.