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В плену боевиков на Донбасе находится 241 украинец, - Денисова

Автор: Роман Тверденко

На оккупированной территории Донбасса в плену у боевиков находится 241 украинец. И невозможно отследить условия их содержания и соблюдения их прав.

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Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

В пятницу она встретилась с послом Великобритании Мелиндой Симмонс. В ходе обсуждения они затронули тему пленных на Донбассе. Денисова попросила Симмонс обратиться к международному комитету Красного креста касательно усиления усилий по допуску их представителей на оккупированные территории.

Также Денисова и Симмонс обсудили резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, голосование по которой запланировано в ООН 16 декабря. Денисова попросила посла призвать представителей Великобритании поддержать резолюцию.

В начале декабря украинская омбудсмен заявила, что боевики так называемой "ДНР" настроены на организацию процесса обмена пленными с Украиной.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что в Украину вернулись двое украинцев, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года. Речь идет о Евгении Фоменкове и Александре Санпитере.

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