В полоні бойовиків на Донеччині перебуває 241 українець, - Денісова

На окупованій території Донбасу в полоні у бойовиків знаходиться 241 українець. І неможливо відстежити умови їх утримання та дотримання їх прав.

Про це заявила уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

У п'ятницю вона зустрілася з послом Великобританії Меліндою Сіммонс. В ході обговорення вони зачепили тему полонених на Донбасі. Денисова попросила Сіммонс звернутися до міжнародного комітету Червоного хреста щодо посилення зусиль з допуску їх представників на окуповані території.

Також Денисова і Сіммонс обговорили резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму, голосування з якої заплановано в ООН 16 грудня.. Денисова попросила посла закликати представників Великобританії підтримати резолюцію.

На початку грудня українська омбудсмен заявила, що бойовики так званої "ДНР" налаштовані на організацію процесу обміну полоненими з Україною.

Крім цього, РБК-Україна писало, що в Україну повернулися двоє українців, яких захопили та утримували на території Іраку до липня 2017 року. Мова йде про Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера.