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Пленный российский срочник обратился к Путину: надо прекращать все это, товарищ президент

Автор: Наталья Юрченко

Российский срочник Николай Польщиков, который попал в плен украинских военнослужащих, обратился к президенту РФ Владимиру Путина. Он призвал его прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг российских пленных.

"Дай Бог, чтобы все это поскорей закончилось. Чтобы всех военнослужащих РФ, которые обманом попали сюда, вернули домой. Чтобы дали этот приказ. Чтобы все мы были у себя дома и никогда не приезжали в эту страну. Надо прекращать все это, товарищ президент, надо заканчивать", - заявил военнопленный срочник.

Напомним, в Днепропетровской области были задержаны 9 диверсантов, которые поддерживали Россию и снимали позицию ВСУ.

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