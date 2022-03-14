Пленный российский срочник обратился к Путину: надо прекращать все это, товарищ президент

"Дай Бог, чтобы все это поскорей закончилось. Чтобы всех военнослужащих РФ, которые обманом попали сюда, вернули домой. Чтобы дали этот приказ. Чтобы все мы были у себя дома и никогда не приезжали в эту страну. Надо прекращать все это, товарищ президент, надо заканчивать", - заявил военнопленный срочник.