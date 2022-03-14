Полонений російський строковик звернувся до Путіна: треба припиняти все це, товариш президент

Російський строковик Микола Польщиков, який потрапив у полон українських військовослужбовців, звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Він закликав його припинити війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг російських полонених.
"Дай Бог, щоб все це скоріше закінчилося. Щоб всіх військовослужбовців РФ, які обманом потрапили сюди, повернули додому. Щоб дали цей наказ. Щоб всі ми були у себе вдома і ніколи не приїжджали в цю країну. Треба припиняти все це, товариш президент, треба закінчувати", - заявив військовополонений строковик.
Нагадавши, у Дніпропетровській області було затримано 9 диверсантів, які підтримували Росію і знімали позицію ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.